Опасный перелом: незнакомец сломал новосибирцу гортанную кость ударом руки

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-19T12:32:08+03:00

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Инцидент случился около 11 часов вечера 17 апреля на улице Железнодорожная возле дома №8. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в котором один из участников ударил второго рукой. В результате, 39-летний житель Новосибирска попал в 1-ю Клиническую больницу, где ему диагностировали травму гортани и перелом подъязычковой кости. Сообщение о криминальной травме было передано в полицию.

— По подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний ранее не судимый житель Бердска. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Причины конфликта между потерпевшим и подозреваемым выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU