2019-04-19T11:22:30+03:00
Общество

Пушистые комочки: в Новосибирске начали продавать главный символ Пасхи

Накануне Пасхи улицы заполнили торговцы вербами
Надежда ЯРКОВА
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Вербное воскресенье будут отмечать 21 апреля.Вербное воскресенье будут отмечать 21 апреля.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Православные будут отмечать Вербное воскресенье через пару дней, 21 апреля, но уже сегодня на улицах города можно купить главный символ праздника — веточки вербы.

Так уличных продавцов можно встретить в центре города, на перекрестке Советской и Гоголя, в 100 метрах от метро «Красный проспект».

— Цена на вербы разная и зависит от размера: от 50 рублей за маленький и до 200 рублей за большой веник, — уточнили торговцы на улице.

СПРАВКА "КП"

Вербное воскресенье (пальмовое воскресенье, Вход Господень в Иерусалим) - христианский праздник, отмечаемый в шестое воскресенье великого поста, за неделю до Пасхи. Название связано с тем, что пальмовые ветви во время праздника в славянских странах заменяли на вербу.

Веточки вербы продают по цене от 50 рублей. Фото: Даба ДАБАЕВ

Веточки вербы продают по цене от 50 рублей.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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