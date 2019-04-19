Фрукты отдали «гусеницам»: более четырех тонн яблок и груш уничтожил бульдозер в Новосибирске

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-19T10:51:34+03:00

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В Новосибирске на левобережном рынке инспекторами Россельхознадзора было обнаружено более четырех тонн фруктов, на которых были замечены следы замены маркировки. На грушах страной производителем был указан Бангладеш.

— Однако экспертное заключение Новосибирской таможни не подтвердило происхождение данного сорта груш, так как отсутствовали санитарные и прочие сопроводительные документы, — сообщили в Россельхознадзоре.

Откуда были привезены яблоки, установить не удалось. Общий вес изъятой продукции составил 4300 килограммов. Все фрукты были изъяты и уничтожены на полигоне для переработки твердых бытовых отходов.

Напомним, что с начала года в Новосибирске уже уничтожено более 6 тонн фруктов запрещенных к ввозу на территорию Российской федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU