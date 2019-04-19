Итальянские дизайнеры покажут новую коллекцию сибирячкам

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-19T10:20:03+03:00

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Селин Дион, Эмбер Херд, Перис Хилтон, Мишель Родригес, Лив Тайлер - этих женщин объединяют не только слава и безупречный вкус, но и, как это ни парадоксально, обувь. В гардеробах этих дам можно найти туфли, ботильоны, сапожки итальянского бренда Nando Muzi. О том, как делают обувь, которую любят звезды Голливуда, сибирячкам расскажет лично креативный директор компании Альберто Томассини.

- Альберто поделится своим видением современной моды, откроет некоторые тайны создания и производства женской обуви и лично проведет презентацию весенне-летней коллекции, - рассказывают организаторы встречи.

Приезд Альберто Томассини приурочен к открытию бутика Buonarotti. Открытая встреча будет интересна стилистам, дизайнерам, фешен-блогерам, представителя индустрии моды. Увидеть новую коллекцию бренда можно 20 апреля по адресу: ул. Нарымская, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU