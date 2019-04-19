2019-04-19T10:20:03+03:00
Общество

Итальянские дизайнеры покажут новую коллекцию сибирячкам

В Новосибирск приезжает креативный директор бренда Nando Muzi - Альберто Томассини
Поделиться:
Приезд Альберто Томассини приурочен к открытию бутика Buonarotti.Приезд Альберто Томассини приурочен к открытию бутика Buonarotti.
Изменить размер текста:

Селин Дион, Эмбер Херд, Перис Хилтон, Мишель Родригес, Лив Тайлер - этих женщин объединяют не только слава и безупречный вкус, но и, как это ни парадоксально, обувь. В гардеробах этих дам можно найти туфли, ботильоны, сапожки итальянского бренда Nando Muzi. О том, как делают обувь, которую любят звезды Голливуда, сибирячкам расскажет лично креативный директор компании Альберто Томассини.

- Альберто поделится своим видением современной моды, откроет некоторые тайны создания и производства женской обуви и лично проведет презентацию весенне-летней коллекции, - рассказывают организаторы встречи.

Приезд Альберто Томассини приурочен к открытию бутика Buonarotti. Открытая встреча будет интересна стилистам, дизайнерам, фешен-блогерам, представителя индустрии моды. Увидеть новую коллекцию бренда можно 20 апреля по адресу: ул. Нарымская, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
АО «РЭС» - участник расширенного заседания экспертного совета при Комитете Государственной думы по энергетике
Не заметил, задавил: стало известно, как погиб найденный на улице в луже крови мужчина
Пушистые комочки: в Новосибирске начали продавать главный символ Пасхи
Фрукты отдали «гусеницам»: более четырех тонн яблок и груш уничтожил бульдозер в Новосибирске
«Холодильник замкнуло»: из гипермаркета «Лента» эвакуировали посетителей и персонал
Полезный обмен опытом: университет архитектуры, дизайна и искусств подружился с японскими фотографами
Как в тумане: машины попали в ДТП на Бугринском мосту из-за окутавшей их пыли
«Обкромсали, как овцу на ферме»: торопившаяся домой девушка-парикмахер изуродовала волосы сибирячки
«Бойцовский клуб»: подростки устроили поединок в перчатках во дворе жилого дома, испугав жильцов
Словно кукла: белочка Соня покорила сибиряков своей любовью к почесыванию пузика
Крыша полыхает огнем: здание администрации загорелось в селе под Новосибирском
«Я с таким же выражением лица в метро езжу»: новосибирцев повеселил парень в маске персонажа «Звездных войн»
Погода на день в Новосибирске: 19 апреля будет плюс 5 градусов, на дорогах гололед
В коротких шортах и чулках: девушки Plus Size снялись в провокационном клипе
«Перестать смотреть невозможно»: сибирячки показали идеальный тверк