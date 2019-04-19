2019-04-19T10:13:04+03:00
Происшествия

«Холодильник замкнуло»: из гипермаркета «Лента» эвакуировали посетителей и персонал

ЧП произошло сегодня, 19 апреля в одном из гипермаркетов «Лента»
Надежда ЯРКОВА
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На одной из касс загорелся холодильник.На одной из касс загорелся холодильник.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Кировском районе из гипермаркета «Лента» из-за пожара возле кассы эвакуировали персонал и посетителей.

— Помещение наполнилось неплотным дымом, на месте происшествия работали пожарные, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

«КП» — Новосибирск» рассказали о пожаре и его причинах в областном МЧС.

— В «Ленте» сработала пожарная сигнализация. Было короткое замыкание электропроводки холодильника на кассе №15 без последующего горения. У холодильника оплавился провод. По прибытии пожарных на место, горения уже не было, — добавили в пресс-службе МЧС.- Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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