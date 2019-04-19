«Холодильник замкнуло»: из гипермаркета «Лента» эвакуировали посетителей и персонал
В Кировском районе из гипермаркета «Лента» из-за пожара возле кассы эвакуировали персонал и посетителей.
— Помещение наполнилось неплотным дымом, на месте происшествия работали пожарные, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
«КП» — Новосибирск» рассказали о пожаре и его причинах в областном МЧС.
— В «Ленте» сработала пожарная сигнализация. Было короткое замыкание электропроводки холодильника на кассе №15 без последующего горения. У холодильника оплавился провод. По прибытии пожарных на место, горения уже не было, — добавили в пресс-службе МЧС.- Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU