Как в тумане: машины попали в ДТП на Бугринском мосту из-за окутавшей их пыли
Свидетель ДТП надеется, что его видео поможет водителю внедорожника определить виновных в аварии.
— ДТП случилось 17 апреля, примерно в обеденное время на Бугринском мосту. Автомобиль дорожных служб не использовал воду при очистке дороги, создав «дымовую завесу» из пыли и тем самым спровоцировал аварию, — рассказал приславший видео в «КП» — Новосибирск» свидетель случившегося Евгений Глазачев.
Дорожная техника была в крайнем левом ряду, и когда я проезжал рядом, они уже стояли: и « Тойота Клюгер» и «Тойота Камри». За этой пылью я и сам не видел, то ли там обе врезались, или только внедорожник. «Клюгер» точно был разбит, капот машины прямо задрало кверху, а следом стояла и «Камри».
— В начале видео видно, что «Клюгер» опережает меня, двигаясь в левом ряду, а в конце видео он уже вляпался. Надеюсь, видео поможет владельцу «Клюгера» наказать безответственных дорожников, — добавил Евгений.
Он добавил, что пыль была по всему Бугринскому мосту и видимость из-за этого была ужасная.
В целях борьбы с пылью на дорогах в институте почвоведения агрохимии были проведены исследования по определению основных причин запыленности атмосферы города. Исследования пробы показали, что дорожная пыль — это остатки песко-соляной смеси, которой в течение зимы посыпают дороги.
— В связи с этим, на следующий зимний сезон принято решение закупать более крупный состав песко-соляной смеси, — добавил заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, членом комиссии по муниципальной собственности Игорь Титаренко на радио «КП» в обсуждении пыли в городе.
ДТП в облаке пыли на Бугринском мосту..
ИСТОЧНИК KP.RU