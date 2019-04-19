«Обкромсали, как овцу на ферме»: торопившаяся домой девушка-парикмахер изуродовала волосы сибирячки

СЕГОДНЯ 07:39 2019-04-19T07:39:10+03:00

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По словам женщины, мастер торопилась домой и была очень недовольна, что ей дали еще одного клиента.

— Стриглась в парикмахерской ЦирюльникЪ. Попала к мастеру, которая уже собиралась домой. Она же была очень недовольная, что администратор дала ей клиента, ворчала, вместо стрижки подравняла все по кругу. Когда я выразила свое неудовольствие, она сказала что нормальная стрижка: 10 минут я на вас потратила, что вы хотите. За 50 лет, меня ни разу так не стригли. Обкромсали ножницами, как овцу на ферме, — поделилась своим возмущением от похода в салон на сервисе отзывов «Фламп» жительница Новосибирска Яна.

Женщина также оставила пожелание для администрации салона.

— Если вы видите, что мастер не горит желанием работать и торопится домой, лучше не доверяйте ему клиентов! За ее настроение, расплатилась я своими волосами! Теперь пока не отрастет, исправить ничего нельзя, — сетует женщина.

Администрация парикмахерской быстро отреагировала на отзыв расстроенной сибирячки, извинившись и пригласив ее в салон, чтобы обговорить и решить проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU