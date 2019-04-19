«Бойцовский клуб»: подростки устроили поединок в перчатках во дворе жилого дома, испугав жильцов
Несколько подростков во дворе дома устроили честные уличные бои в перчатках и с рефери. Остальные встали вокруг в кольцо, создав наподобие ринга. Однако, бдительные жильцы, ставшие свидетелями боев, на всякий случай вызвали полицию.
— В Приозерном микрорайоне во дворе дома по адресу Каспийская, 2, подростки устроили поединок на детской площадке. Жители вызвали полицейских, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»
По словам другого очевидца, полицейские подошли к молодежи, и вскоре подростки разошлись.
Также подписчик сообщает, что у ребят была спортивная амуниция, перчатки и даже рефери, который останавливал бой.
За боем соперников наблюдал рефери.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Сибиряки при этом спокойно отреагировали на уличные бои, отмечая, что спарринг один на один вполне законный и намного лучше, чем когда толпой бьют одного. Вот что пишут пользователи об этом в соцсетях:
— Честный бой — это нормально! — вступается один.
— Ребята 13-15 лет на вид, в форме, с судьей и группами поддержки устроили соревнования, ничего страшного и тем более криминального. Лучше так чем с пивом, сигаретами и наркотой, единственное место проведения не правильно выбрали, — поддерживает второй.
— А может это дуэль? — задается вопросом третий.
— Дворовая романтика. За девчонку, наверное, дерутся, — добавляет четвертый.
Подростки устроили поединок в перчатках во дворе дома..
ИСТОЧНИК KP.RU