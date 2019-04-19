«Бойцовский клуб»: подростки устроили поединок в перчатках во дворе жилого дома, испугав жильцов

СЕГОДНЯ 06:46 2019-04-19T06:50:07+03:00

Подростки выходили на спарринг один на один. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Парни выходили в центр круга и устраивали спарринг один на один

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Несколько подростков во дворе дома устроили честные уличные бои в перчатках и с рефери. Остальные встали вокруг в кольцо, создав наподобие ринга. Однако, бдительные жильцы, ставшие свидетелями боев, на всякий случай вызвали полицию.

— В Приозерном микрорайоне во дворе дома по адресу Каспийская, 2, подростки устроили поединок на детской площадке. Жители вызвали полицейских, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»

По словам другого очевидца, полицейские подошли к молодежи, и вскоре подростки разошлись.

Также подписчик сообщает, что у ребят была спортивная амуниция, перчатки и даже рефери, который останавливал бой.

За боем соперников наблюдал рефери.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сибиряки при этом спокойно отреагировали на уличные бои, отмечая, что спарринг один на один вполне законный и намного лучше, чем когда толпой бьют одного. Вот что пишут пользователи об этом в соцсетях:

— Честный бой — это нормально! — вступается один.

— Ребята 13-15 лет на вид, в форме, с судьей и группами поддержки устроили соревнования, ничего страшного и тем более криминального. Лучше так чем с пивом, сигаретами и наркотой, единственное место проведения не правильно выбрали, — поддерживает второй.

— А может это дуэль? — задается вопросом третий.

— Дворовая романтика. За девчонку, наверное, дерутся, — добавляет четвертый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704092" frameborder="0"></iframe> Подростки устроили поединок в перчатках во дворе дома..

ИСТОЧНИК KP.RU