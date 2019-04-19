2019-04-19T06:50:07+03:00
Общество

«Бойцовский клуб»: подростки устроили поединок в перчатках во дворе жилого дома, испугав жильцов

Парни выходили в центр круга и устраивали спарринг один на один
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Подростки выходили на спарринг один на один.Подростки выходили на спарринг один на один.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Несколько подростков во дворе дома устроили честные уличные бои в перчатках и с рефери. Остальные встали вокруг в кольцо, создав наподобие ринга. Однако, бдительные жильцы, ставшие свидетелями боев, на всякий случай вызвали полицию.

— В Приозерном микрорайоне во дворе дома по адресу Каспийская, 2, подростки устроили поединок на детской площадке. Жители вызвали полицейских, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»

По словам другого очевидца, полицейские подошли к молодежи, и вскоре подростки разошлись.

Также подписчик сообщает, что у ребят была спортивная амуниция, перчатки и даже рефери, который останавливал бой.

За боем соперников наблюдал рефери. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

За боем соперников наблюдал рефери.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сибиряки при этом спокойно отреагировали на уличные бои, отмечая, что спарринг один на один вполне законный и намного лучше, чем когда толпой бьют одного. Вот что пишут пользователи об этом в соцсетях:

— Честный бой — это нормально! — вступается один.

— Ребята 13-15 лет на вид, в форме, с судьей и группами поддержки устроили соревнования, ничего страшного и тем более криминального. Лучше так чем с пивом, сигаретами и наркотой, единственное место проведения не правильно выбрали, — поддерживает второй.

— А может это дуэль? — задается вопросом третий.

— Дворовая романтика. За девчонку, наверное, дерутся, — добавляет четвертый.

Подростки устроили поединок в перчатках во дворе дома..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Обкромсали, как овцу на ферме»: торопившаяся домой девушка-парикмахер изуродовала волосы сибирячки
Словно кукла: белочка Соня покорила сибиряков своей любовью к почесыванию пузика
Крыша полыхает огнем: здание администрации загорелось в селе под Новосибирском
«Я с таким же выражением лица в метро езжу»: новосибирцев повеселил парень в маске персонажа «Звездных войн»
Погода на день в Новосибирске: 19 апреля будет плюс 5 градусов, на дорогах гололед
В коротких шортах и чулках: девушки Plus Size снялись в провокационном клипе
«Перестать смотреть невозможно»: сибирячки показали идеальный тверк
«Не верится, что это не компьютерная графика»: сибиряку удалось снять замедленное видео полета МКС
Загадочная смерть: рядом со столиком меда обнаружен труп
Карапуз вернулся в русло: уровень воды в реке больше не угрожает домам сибиряков
Красиво танцует: троллейбус закружило на скользкой дороге в центре Новосибирска
Не жалели сил и песка: новосибирские дорожники всю ночь очищали трассы от снега
Возбуждено уголовное дело: следователи отреагировали на травлю семьи с ВИЧ-инфицированным мальчиком
Новосибирцы узнают всю правду об эскроу-счетах
«Подняло парусом»: штормовой ветер сорвал крышу с дома и оборвал провода под Новосибирском
Сильный боковой ветер и плохая видимость: из-за непогоды «Чуйский тракт» и «Сибирь» закрыли для автобусов
На месте работают врачи: пассажирский автобус попал в ДТП на Бердском шоссе
«Кто на летней — Элтон Джон»: в Новосибирске 10-балльные пробки
Метет и кружит: Новосибирск накрыло апрельским снегопадом
«Гололед страшный»: иномарка опрокинулась на крышу на скользкой дороге в центре города
Погода на день в Новосибирске: 18 апреля будет мокрый снег и ветер
«Римские каникулы» удались: новосибирские театры завоевали сразу три «Золотые маски»
Болеют малыши: в Новосибирской области дети, которым еще не исполнился год, чаще всех заражаются коклюшем
Ей так нравится: видео с выдрой, которая не расстается с камушком, рассмешило соцсети
Новосибирские следователи ищут женщину, водившую ребенка на поводке в метро
«Был рядом с домом»: волонтеры нашли пропавшего 9-летнего мальчика
«Не пришел к бабушке»: в Новосибирске пропал 9-летний мальчик