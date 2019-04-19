Крыша полыхает огнем: здание администрации загорелось в селе под Новосибирском

СЕГОДНЯ 04:59 2019-04-19T05:00:02+03:00

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В Новосибирской области сегодня утром, 19 апреля загорелась администрация села Светлая поляна. Огнем охвачена вся крыша здания.

— Около 6 утра в Болотнинском районе начался пожар в здании администрации села Светлая поляна, — сообщает подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец добавил, что на месте работают пожарные расчеты, о пострадавших информации нет. Причины возникновения возгорания пока неизвестны.

В ГУ МЧС по Новосибирской области оперативно за информацией о пожаре дозвониться не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704087" frameborder="0"></iframe> Пожар в администрации под Новосибирском..

ИСТОЧНИК KP.RU