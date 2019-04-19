2019-04-19T03:31:30+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 19 апреля будет плюс 5 градусов, на дорогах гололед

Какая погода ждет новосибирцев в конце недели
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе осадков не ожидается.Сегодня в городе осадков не ожидается.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе заметно потеплеет, до плюс 5 градусов днем, осадки прекратятся, ветер стихнет.

— В пятницу, 19 апреля в Новосибирске ожидается ночью местами небольшой снег, днем без осадков, на дорогах местами сильная гололедица. Температура днем составит плюс 3-5 градусов, к ночи похолодает до минус 5-7 градусов, в пригороде до минус 10 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, ночью по востоку местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, метели, отложения мокрого снега. На дорогах местами сильный гололед. Дневная температура будет в пределах плюс 2-7 градусов, ночная около минус 5-10 градусов, при прояснениях до минус 15 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают малооблачную погоду с температурой днем до плюс 5 градусов и до минус 3 градусов ночью. Уже со следующей недели в город придет долгожданное потепление до плюс 13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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