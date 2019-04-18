2019-04-18T16:37:44+03:00
Общество

«Перестать смотреть невозможно»: сибирячки в коротких шортах показали идеальный тверк

Видео Елены Яткиной уже набрало более 41 тысячи просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена Яткина и ее ученицы покорили соцсети. Фото: https://www.instagram.com/fraules/Елена Яткина и ее ученицы покорили соцсети. Фото: https://www.instagram.com/fraules/
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Танцовщица Елена Яткина – не только новосибирская звезда тверка, но и молодая мама. Вместе с мужем Дмитрием растит двухлетнюю дочку, ни при этом не стесняется снимать откровенные видео. Вот и в своем новом ролике Елена и ее ученицы настолько чувственно двигают бедрами, что тысячи мужчин не могут оторвать взгляд от мониторов.

Видео за несколько часов набрало более 41 тысячи просмотров, и пользователи соцсетей не скупятся на комплименты сибирячкам:

- Увидев вас, это была любовь с первого взгляда. Не перестаю любоваться вами и восхищаться. Очень бы хотелось так же танцевать, - признаются одни.

- Это идеально, перестать смотреть невозможно,- пишут другие.

- Шикарные! Невероятно просто, на одном дыхании, - восхищаются третьи.

- Ну как же ты это делаешь! Хореография чувственная, а исполнение и пластика завораживают, - хвалят Елену четвертые.

Сибирячки в коротких шортах показали идеальный тверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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