«Перестать смотреть невозможно»: сибирячки в коротких шортах показали идеальный тверк

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-18T16:37:44+03:00

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Танцовщица Елена Яткина – не только новосибирская звезда тверка, но и молодая мама. Вместе с мужем Дмитрием растит двухлетнюю дочку, ни при этом не стесняется снимать откровенные видео. Вот и в своем новом ролике Елена и ее ученицы настолько чувственно двигают бедрами, что тысячи мужчин не могут оторвать взгляд от мониторов.

Видео за несколько часов набрало более 41 тысячи просмотров, и пользователи соцсетей не скупятся на комплименты сибирячкам:

- Увидев вас, это была любовь с первого взгляда. Не перестаю любоваться вами и восхищаться. Очень бы хотелось так же танцевать, - признаются одни.

- Это идеально, перестать смотреть невозможно,- пишут другие.

- Шикарные! Невероятно просто, на одном дыхании, - восхищаются третьи.

- Ну как же ты это делаешь! Хореография чувственная, а исполнение и пластика завораживают, - хвалят Елену четвертые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704021" frameborder="0"></iframe> Сибирячки в коротких шортах показали идеальный тверк.

ИСТОЧНИК KP.RU