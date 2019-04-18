«Перестать смотреть невозможно»: сибирячки в коротких шортах показали идеальный тверк
Танцовщица Елена Яткина – не только новосибирская звезда тверка, но и молодая мама. Вместе с мужем Дмитрием растит двухлетнюю дочку, ни при этом не стесняется снимать откровенные видео. Вот и в своем новом ролике Елена и ее ученицы настолько чувственно двигают бедрами, что тысячи мужчин не могут оторвать взгляд от мониторов.
Видео за несколько часов набрало более 41 тысячи просмотров, и пользователи соцсетей не скупятся на комплименты сибирячкам:
- Увидев вас, это была любовь с первого взгляда. Не перестаю любоваться вами и восхищаться. Очень бы хотелось так же танцевать, - признаются одни.
- Это идеально, перестать смотреть невозможно,- пишут другие.
- Шикарные! Невероятно просто, на одном дыхании, - восхищаются третьи.
- Ну как же ты это делаешь! Хореография чувственная, а исполнение и пластика завораживают, - хвалят Елену четвертые.
Сибирячки в коротких шортах показали идеальный тверк.
ИСТОЧНИК KP.RU