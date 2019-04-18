«Не верится, что это не компьютерная графика»: сибиряку удалось снять замедленное видео полета МКС

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-18T12:35:51+03:00

На приближенных фото космическая станция похожа на жучка с крыльями

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Астрофотограф Алексей Поляков в Новосибирске сделал замедленное видео полета Международной космической станции.

— Я снял третий пролет МКС, и он оказался намного круче первых по детализации, я даже не ожидал таких результатов, — поделился на своей странице в «Инстаграме» новосибирский астрофотограф Алексей Поляков.

На замедленной съемке видно движение космической станции и даже пятна на Солнце.

— Детализация просто чумовая, я первый раз такое вижу! Видео сделал специально очень медленное, чтобы можно было оценить влияние атмосферы от кадра к кадру, — отметил фотограф.

Пользователей соцсетей также оценили труд и старания Алексея, восхитившись качеством сделанных снимков и видео. Вот что написали комментаторы:

— Просто нереально, даже не верится, что это по-настоящему, а не компьютерная графика, — восхищается один.

— Мне даже кажется, что видно, как кто-то машет рукой с МКС. Невероятное видео и фото, — добавляет второй.

— Они смотрят на нас из космоса, а теперь и мы видим их с Земли! Очень здорово! — отмечает третий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703943" frameborder="0"></iframe> Замедленное видео полета МКС..

ИСТОЧНИК KP.RU