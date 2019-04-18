2019-04-18T11:49:34+03:00
Общество

Карапуз вернулся в русло: уровень воды в реке больше не угрожает домам сибиряков

На помощь местным жителям пришли спасатели
Максим КАЛИНИН
Поделиться:
Спасателям удалось выкачать лишнюю воду из реки. Фото: МЧС по Новосибирской области.Спасателям удалось выкачать лишнюю воду из реки. Фото: МЧС по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

В селе Старый Карапуз Барабинского района стабилизировалась паводковая ситуация. Проводимая работа по откачке воды в реке Карапуз принесла положительный результат: все восемь подтопленных придомовых участков освободились от воды, жилье не пострадало.

— На месте работу по откачке воды целые сутки проводили спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда. С придомовых территорий села Старый Карапуз откачали более 4500 кубометров воды, — сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Подтопление началось в начале недели из-за резкого таяния снега. В район была направлена оперативная группа МЧС России. В Старом Карапузе был организован круглосуточный мониторинг ситуации и временный спасательный пост. Также был приготовлен пункт временного размещения населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Не верится, что это не компьютерная графика»: сибиряку удалось снять замедленное видео полета МКС
Загадочная смерть: рядом со столиком меда обнаружен труп
Красиво танцует: троллейбус закружило на скользкой дороге в центре Новосибирска
Не жалели сил и песка: новосибирские дорожники всю ночь очищали трассы от снега
Возбуждено уголовное дело: следователи отреагировали на травлю семьи с ВИЧ-инфицированным мальчиком
Новосибирцы узнают всю правду об эскроу-счетах
«Подняло парусом»: штормовой ветер сорвал крышу с дома и оборвал провода под Новосибирском
Сильный боковой ветер и плохая видимость: из-за непогоды «Чуйский тракт» и «Сибирь» закрыли для автобусов
На месте работают врачи: пассажирский автобус попал в ДТП на Бердском шоссе
«Кто на летней — Элтон Джон»: в Новосибирске 10-балльные пробки
Метет и кружит: Новосибирск накрыло апрельским снегопадом
«Гололед страшный»: иномарка опрокинулась на крышу на скользкой дороге в центре города
Погода на день в Новосибирске: 18 апреля будет мокрый снег и ветер
«Римские каникулы» удались: новосибирские театры завоевали сразу три «Золотые маски»
Болеют малыши: в Новосибирской области дети, которым еще не исполнился год, чаще всех заражаются коклюшем
Ей так нравится: видео с выдрой, которая не расстается с камушком, рассмешило соцсети
Новосибирские следователи ищут женщину, водившую ребенка на поводке в метро
«Был рядом с домом»: волонтеры нашли пропавшего 9-летнего мальчика
«Не пришел к бабушке»: в Новосибирске пропал 9-летний мальчик