Карапуз вернулся в русло: уровень воды в реке больше не угрожает домам сибиряков
В селе Старый Карапуз Барабинского района стабилизировалась паводковая ситуация. Проводимая работа по откачке воды в реке Карапуз принесла положительный результат: все восемь подтопленных придомовых участков освободились от воды, жилье не пострадало.
— На месте работу по откачке воды целые сутки проводили спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда. С придомовых территорий села Старый Карапуз откачали более 4500 кубометров воды, — сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Подтопление началось в начале недели из-за резкого таяния снега. В район была направлена оперативная группа МЧС России. В Старом Карапузе был организован круглосуточный мониторинг ситуации и временный спасательный пост. Также был приготовлен пункт временного размещения населения.
ИСТОЧНИК KP.RU