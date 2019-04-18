Карапуз вернулся в русло: уровень воды в реке больше не угрожает домам сибиряков

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-18T11:49:34+03:00

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В селе Старый Карапуз Барабинского района стабилизировалась паводковая ситуация. Проводимая работа по откачке воды в реке Карапуз принесла положительный результат: все восемь подтопленных придомовых участков освободились от воды, жилье не пострадало.

— На месте работу по откачке воды целые сутки проводили спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда. С придомовых территорий села Старый Карапуз откачали более 4500 кубометров воды, — сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Подтопление началось в начале недели из-за резкого таяния снега. В район была направлена оперативная группа МЧС России. В Старом Карапузе был организован круглосуточный мониторинг ситуации и временный спасательный пост. Также был приготовлен пункт временного размещения населения.

ИСТОЧНИК KP.RU