Сильный боковой ветер и плохая видимость: из-за непогоды «Чуйский тракт» и «Сибирь» закрыли для автобусов

СЕГОДНЯ 07:51 2019-04-18T07:51:11+03:00

Трассы в Новосибирской области закрыли на время метели. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Сегодня на федеральных трассах в Новосибирской области ограничено движение

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Новосибирцев просят отложить поездки за город и на дальние расстояния.

— В четверг, 18 апреля с 10 часов закрыты для движения пассажирских автобусов федеральные автомобильные дороги Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области. Причиной послужил сильный боковой ветер и снижение видимости на дороге из-за метели, — сообщает пресс-служба «Сибуправтодора».

Водителей также просят отложить междугородние поездки по данным направлениям до улучшения метеоусловий.

ИСТОЧНИК KP.RU