На месте работают врачи: пассажирский автобус попал в ДТП на Бердском шоссе

СЕГОДНЯ 06:52 2019-04-18T06:52:22+03:00

В городе отмечают сегодня многочисленные аварии. Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".

Сегодня утром на Бердском шоссе пассажирский автобус попал в аварию с кроссовером

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После аварии кроссовер развернуло поперек проезжей части прямо перед автобусом.

— На Бердском шоссе столкнулись пассажирский автобус и кроссовер Mitsubishi Outlander. На месте работают врачи скорой помощи, — сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте». — Подробности аварии выясняются.

Это далеко не первая дорожная авария на сегодня. Ранее мы писали, что на Ипподромской перевернулась иномарка, а город с самого утра стоит в 10-балльных пробках из-за большого числа ДТП.

По данным городского ГИБДД, сегодня в городе уже зафиксировано на 20% больше обычного количества аварий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703864" frameborder="0"></iframe> Авария на Бердском шоссе..

ИСТОЧНИК KP.RU