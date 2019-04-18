На месте работают врачи: пассажирский автобус попал в ДТП на Бердском шоссе
После аварии кроссовер развернуло поперек проезжей части прямо перед автобусом.
— На Бердском шоссе столкнулись пассажирский автобус и кроссовер Mitsubishi Outlander. На месте работают врачи скорой помощи, — сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте». — Подробности аварии выясняются.
Это далеко не первая дорожная авария на сегодня. Ранее мы писали, что на Ипподромской перевернулась иномарка, а город с самого утра стоит в 10-балльных пробках из-за большого числа ДТП.
По данным городского ГИБДД, сегодня в городе уже зафиксировано на 20% больше обычного количества аварий.
Авария на Бердском шоссе..
ИСТОЧНИК KP.RU