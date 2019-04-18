2019-04-18T06:52:22+03:00
Происшествия

На месте работают врачи: пассажирский автобус попал в ДТП на Бердском шоссе

Сегодня утром на Бердском шоссе пассажирский автобус попал в аварию с кроссовером
Надежда ЯРКОВА
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В городе отмечают сегодня многочисленные аварии. Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".В городе отмечают сегодня многочисленные аварии. Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".
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После аварии кроссовер развернуло поперек проезжей части прямо перед автобусом.

— На Бердском шоссе столкнулись пассажирский автобус и кроссовер Mitsubishi Outlander. На месте работают врачи скорой помощи, — сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте». — Подробности аварии выясняются.

Это далеко не первая дорожная авария на сегодня. Ранее мы писали, что на Ипподромской перевернулась иномарка, а город с самого утра стоит в 10-балльных пробках из-за большого числа ДТП.

По данным городского ГИБДД, сегодня в городе уже зафиксировано на 20% больше обычного количества аварий.

Авария на Бердском шоссе..

ИСТОЧНИК KP.RU

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