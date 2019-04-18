«Кто на летней — Элтнон Джон»: в Новосибирске 10-балльные пробки
Дорожная обстановка в Новосибирске с 9 утра и по настоящий момент очень напряженная. Сервис Яндекс.Пробки показывает — 10 баллов, количество ДТП приличное. В мобильной версии приложения можно увидеть реплики некоторых водителей. В основном они ругают не плохие дороги и даже не весеннюю метель, а поторопившихся водителей, тех, кто уже успел «переобуть» свой автомобиль.
— Кто на летней резине, тот Элтон Джон.
— На летней — едь на метро!
— Слет любителей летней резины! Новый сезон!
— Господа и дамы, который на летней резине, спасибо вам, продолжайте жечь.
— Что нравится вам стоять? А это все из-за клоунов, которые переобулись.
Это далеко не полный список замечаний на тему летней резины.
По прогнозу синоптиков, уже завтра погода изменится, снега быть не должно, до 5 градусов тепла.
Количество ДТП в городе огромно. Фото: yandex.ru
ИСТОЧНИК KP.RU