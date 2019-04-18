«Кто на летней — Элтнон Джон»: в Новосибирске 10-балльные пробки

СЕГОДНЯ 05:41 2019-04-18T05:41:40+03:00

Новосибирцы винят в заторах тех, кто уже "переобулся". Фото: yandex.ru

Водители винят в заторах тех, кто слишком рано сменил покрышки

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Дорожная обстановка в Новосибирске с 9 утра и по настоящий момент очень напряженная. Сервис Яндекс.Пробки показывает — 10 баллов, количество ДТП приличное. В мобильной версии приложения можно увидеть реплики некоторых водителей. В основном они ругают не плохие дороги и даже не весеннюю метель, а поторопившихся водителей, тех, кто уже успел «переобуть» свой автомобиль.

— Кто на летней резине, тот Элтон Джон.

— На летней — едь на метро!

— Слет любителей летней резины! Новый сезон!

— Господа и дамы, который на летней резине, спасибо вам, продолжайте жечь.

— Что нравится вам стоять? А это все из-за клоунов, которые переобулись.

Это далеко не полный список замечаний на тему летней резины.

По прогнозу синоптиков, уже завтра погода изменится, снега быть не должно, до 5 градусов тепла.

Количество ДТП в городе огромно. Фото: yandex.ru

ИСТОЧНИК KP.RU