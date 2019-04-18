2019-04-18T05:37:17+03:00
Общество

Метет и кружит: Новосибирск накрыло апрельским снегопадом

В Новосибирск на один день вернулась зима
Надежда ЯРКОВА
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Фото: Евгений Погодаев.Фото: Евгений Погодаев.
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Сегодня с самого утра в городе бушует метель с мокрым снегом, хотя по градусам и достаточно не холодно — минус 2, и это несмотря на то, что апрель перевалил за свою середину.

— 18 апреля в городе ожидается ухудшение погодных условий. Будут осадки, преимущественно в виде мокрого снега, порывистый ветер до 25 метров в секунду, местами отложение мокрого снега, установление временного снежного покрова. На дорогах местами сильная гололедица, — предупреждают в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В связи с начавшимся снегопадом и неожиданным возвращением зимы в апреле, сибиряки принялись делиться в соцсетях снежными фото и видео.

Кстати, по данным синоптиков, похолодание пришло к нам всего на один день. Уже завтра ожидается постепенное возвращение тепла до плюс 5 градусов.

Апрельская метель в Новосибирске..

ИСТОЧНИК KP.RU

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