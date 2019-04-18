Метет и кружит: Новосибирск накрыло апрельским снегопадом
Сегодня с самого утра в городе бушует метель с мокрым снегом, хотя по градусам и достаточно не холодно — минус 2, и это несмотря на то, что апрель перевалил за свою середину.
— 18 апреля в городе ожидается ухудшение погодных условий. Будут осадки, преимущественно в виде мокрого снега, порывистый ветер до 25 метров в секунду, местами отложение мокрого снега, установление временного снежного покрова. На дорогах местами сильная гололедица, — предупреждают в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
В связи с начавшимся снегопадом и неожиданным возвращением зимы в апреле, сибиряки принялись делиться в соцсетях снежными фото и видео.
Кстати, по данным синоптиков, похолодание пришло к нам всего на один день. Уже завтра ожидается постепенное возвращение тепла до плюс 5 градусов.
Апрельская метель в Новосибирске..
ИСТОЧНИК KP.RU