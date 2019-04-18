«Гололед страшный»: иномарка опрокинулась на крышу на скользкой дороге в центре города
Сегодня в городе из-за начавшегося обильного снегопада и гололеда на дорогах ожидается так называемый «день жестянщика».
— При движении по улице Ипподромской в сторону Военной, сразу после перекрестка с Фрунзе, на крышу перевернулся автомобиль, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Подробности ДТП выясняются. Роль седана Honda Civic в аварии также неизвестна.
Сибиряки теперь активно обсуждают произошедшую аварию. Вот что они пишут об этом в соцсетях:
— На летней резине уже, наверное, — предположил один.
— Да, сегодня гололед страшный, — отмечает второй.
— День жестянщика. Началось, — добавляет третий.
— Зима нечаянно нагрянет, — замечает четвертый.
Сегодня на дорогах сильный гололед.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU