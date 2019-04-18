«Гололед страшный»: иномарка опрокинулась на крышу на скользкой дороге в центре города

СЕГОДНЯ 04:38 2019-04-18T04:43:01+03:00

Иномарка опрокинулась на крышу на скользкой дороге. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сегодняшнее утро началось с нестандартной аварии — на улице Ипподромской автомобиль перевернулся на крышу

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Сегодня в городе из-за начавшегося обильного снегопада и гололеда на дорогах ожидается так называемый «день жестянщика».

— При движении по улице Ипподромской в сторону Военной, сразу после перекрестка с Фрунзе, на крышу перевернулся автомобиль, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Подробности ДТП выясняются. Роль седана Honda Civic в аварии также неизвестна.

Сибиряки теперь активно обсуждают произошедшую аварию. Вот что они пишут об этом в соцсетях:

— На летней резине уже, наверное, — предположил один.

— Да, сегодня гололед страшный, — отмечает второй.

— День жестянщика. Началось, — добавляет третий.

— Зима нечаянно нагрянет, — замечает четвертый.

Сегодня на дорогах сильный гололед.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU