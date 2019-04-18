«Римские каникулы» удались: новосибирские театры завоевали сразу три «Золотые маски»

СЕГОДНЯ 00:11 2019-04-18T00:11:40+03:00

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В этом году у «Золотой маски» - юбилей: фестиваль уже в 25 раз проходил в Москве. Так что победить в нем для всех театров было особенно почетным. Строгое жюри выбирало лучших с января по апрель 2019 года, и одними из тех, кто удостоился высоких наград, стали сибиряки.

«Лучшими спектаклями в оперетте/мюзикле» стали спектакль «Римские каникулы» Новосибирского музыкального театра и постановка Филиппа Резникова. Так же почетной награды «Лучший спектакль малой формы» удостоился спектакль «Пианисты» театра «Глобус».

- Новосибирские театры являются постоянными участниками главной театральной премии страны, их спектакли знают и ждут. Новосибирская область - это большой театральный центр Сибири и наша задача – сделать театр частью жизни каждого человека, - подчеркнул министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

Напомним, «Золотая Маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол.

ИСТОЧНИК KP.RU