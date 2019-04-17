2019-04-17T21:14:47+03:00
Дом. Семья

Ей так нравится: видео с выдрой, которая не расстается с камушком, рассмешило соцсети

Забавный ролик удалось снять посетительнице новосибирского зоопарка
Татьяна СОЛОВОВА
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С камнем играет только самец выдры. Фото: Анна НОВИКОВА/www.youtube.com/channel/UCCtbjXEmFn040J2uNwdXKNQС камнем играет только самец выдры. Фото: Анна НОВИКОВА/www.youtube.com/channel/UCCtbjXEmFn040J2uNwdXKNQ
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Сибирячка Анна Новикова любит побаловать своих подписчиков веселыми видео из новосибирского зоопарка. Главной героем ее нового ролика стал самец выдры, которому уж очень понравился камушек в собственном вольере.

- Он свой камень ни на секунду из лап не выпускает: и жонглирует им, и как массажер использует, и с ним позирует для фотографов, - смеется Анна. – А вот самочка, которая живет в этом же вольере, к этим камням абсолютно равнодушна. Так что заинтересовали они только выдру-мальчика.

- Как думаете, с чем это связано? - поинтересовались мы.

- Для меня это тоже загадка, - признается Анна.

А пользователи соцсетей восхищаются ловкостью зверька, умудряющегося не ронять камень даже во время сложных маневров. Он может вертеться из стороны в стороны, и при этом держит свой камень в лапках.

- Чудо! Забавный зверь, - пишут пользователи соцсетей в комментариях.

Видео с выдрой, которая не расстается с камушком, рассмешило соцсети.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

ИСТОЧНИК KP.RU

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