2019-04-17T17:35:01+03:00
Общество

Новосибирские следователи ищут женщину, водившую ребенка на поводке в метро

Правоохранители после нашумевшей истории начали проверку
Татьяна СОЛОВОВА
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Зачем женщине понадобился поводок, разберутся правоохранители.Зачем женщине понадобился поводок, разберутся правоохранители.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Об этой истории мало бы кто знал, если бы очевидцы не сняли на видео все происходившее на станции метро «Студенческая» и не выложили ролик в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Пользователи соцсетей не на шутку разозлились, когда увидели в кадре ребенка, идущего на поводке рядом с женщиной.

- Дикость какая-то, - это, пожалуй, был один из самых мягких комментариев в отношении героев видео.

А теперь к делу подключились и следователи: правоохранители уже начали проверку по этому случаю.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности женщины и ребенка, - коротко пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

После того, как «героев» ролика удастся отыскать, следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и примут решения, предъявлять ли какие-либо обвинения женщине.

В метро с ребенком на поводке..

ИСТОЧНИК KP.RU

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