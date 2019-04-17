Новосибирские следователи ищут женщину, водившую ребенка на поводке в метро
Об этой истории мало бы кто знал, если бы очевидцы не сняли на видео все происходившее на станции метро «Студенческая» и не выложили ролик в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Пользователи соцсетей не на шутку разозлились, когда увидели в кадре ребенка, идущего на поводке рядом с женщиной.
- Дикость какая-то, - это, пожалуй, был один из самых мягких комментариев в отношении героев видео.
А теперь к делу подключились и следователи: правоохранители уже начали проверку по этому случаю.
- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности женщины и ребенка, - коротко пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
После того, как «героев» ролика удастся отыскать, следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и примут решения, предъявлять ли какие-либо обвинения женщине.
В метро с ребенком на поводке..
ИСТОЧНИК KP.RU