2019-04-17T14:44:35+03:00
Происшествия

6 ударов и на свободе: новосибирцу, избившего врача, вынесли приговор

Агрессивному пациенту на год и два месяца запретили менять место жительства и посещать некоторые места
Екатерина КОМЯКОВА
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Буйного пациента оставили на свободе.Буйного пациента оставили на свободе.
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Само преступление было совершено 17 мая прошлого года. Днем 41-летний Дмитрий Мальцев пришел на прием к врачу травматологу-ортопеду. Пациент был недоволен лечением и решил выказать свое негодование с помощью кулаков.

— Мальцев нанес 72-летнему травматологу не менее 3 ударов кулаком в лицо и голову. От ударов потерпевший упал на свой рабочий стол, после чего Мальцев нанес мужчине еще не менее 3 ударов по лицу и голове, — сообщают в прокуратуре Новосибирской области.

Дело рассматривалось мировым судьей Первомайского района. Вердикт однозначен: пациент виновен, он причинил врачу вред здоровью средней тяжести. Мальцева приговорили к ограничению свободы на 1 год и 2 месяца. По закону, ограничение свободы означает запреты на уход из дома в определенное время суток, посещение некоторых мест, запрет на выезд из города и посещение массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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