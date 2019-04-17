«Была плановая тревога»: в новосибирском МФЦ эвакуировали посетителей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-17T13:56:59+03:00

В ведомстве пояснили, что никаких экстренных сообщений не поступало

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Днем в среду, 17 апреля, в новосибирском МФЦ, что находится на площади Труда, эвакуировали посетителей. Снимок, как десятки людей стоят у здания, появились в группе «Инцидент Новосибирск».

- Фото поделилась наша подписчица, причина на данный момент неизвестна, - коротко сообщалось на странице сообщества.

Корреспонденты «Комсомольской правды – Новосибирск» дозвонились до самого МФЦ и там подтвердили, что посетителям действительно пришлось покинуть здание.

- Это была плановая тревога, - коротко сообщили в ведомстве.

Правда, пользователи соцсетей опасаются, что такие учении ямогут притупить у людей чувство опасности.

- Наблюдал раз, как люди с невозмутимыми лицами кушали сидя на втором этаже здания в то время когда работала сигнализация и просили покинуть здание, - описывают ситуацию комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU