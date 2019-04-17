Эксперты предупредят новосибирцев о предстоящих изменениях на рынке новостроек
На мероприятии специалисты ведущего банка России подробно расскажут, что такое эскроу-счета, как это нововведение отразится на участниках долевого строительства, как будут проходить ипотечные сделки в новых условиях, также отдельно будут рассмотрены возможные риски и преимущества работы с эскроу-счетами для будущих владельцев квартир.
Сбербанк, имея большой опыт работы с застройщиками, даст несколько рекомендаций о том, по каким критериям нужно выбирать строительную компанию для покупки квартиры в строящемся доме, и как оценить ее надежность в новых рыночных условиях.
В качестве приглашенного эксперта со стороны застройщиков Новосибирска на мероприятии выступит ГК «Расцветай».
Дата проведения: 23 апреля 2019 года
Время проведения: с 18.00 до 20.00
Адрес проведения: Горский микрорайон, 66, - Сбербанк, 3-й эт., конференц-зал
Обязательна предварительная регистрация по ссылке.
Подтверждение регистрации до начала мероприятия - в 17.30. При себе обязательно иметь паспорт.
Количество мест ограничено. Участие бесплатное.
ИСТОЧНИК KP.RU