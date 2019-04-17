«Можно смотреть вечно»: сибирячка покорила иностранцев «вкусным» тверком
Елена Яткина – новосибирская звезда тверка, прославившая в соцсетях своими откровенными видео. Молодая мама растит двухлетнюю дочку и не стесняется показывать свои формы. Вот и на мастер-классе в Екатеринбурге перед своими учениками танцевала в коротком топе и легинсах.
- Люблю придумывать то, что тяжело иногда станцевать даже мне самой, - призналась Елена своим подписчикам после мастер-класса с непростой хореографией.
Видео с занятия Елены настолько впечатлило ее фанатов, особенно иностранцев, что они не скупятся на комплименты:
- Это просто идеально: можно смотреть вечно на этот шедевр, - пишут одни.
- Восхитительная девушка, все очень «вкусно», - хвалят девушку другие.
- Ты – лучшая танцовщица, которую я когда-либо видел, - обращаются к Елене третьи.
- Очень красиво и грациозно, ты потрясающая! Все шикарно! – восхищаются четвертые.
Cибирячка покорила иностранцев «вкусным» тверком.
ИСТОЧНИК KP.RU