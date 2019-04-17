«Можно смотреть вечно»: сибирячка покорила иностранцев «вкусным» тверком

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-17T11:53:49+03:00

Елена Яткина не стесняется своих форм. Фото: www.instagram.com/fraules/

Ролик Елены Яткиной уже набрал более 64 тысяч просмотров

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Елена Яткина – новосибирская звезда тверка, прославившая в соцсетях своими откровенными видео. Молодая мама растит двухлетнюю дочку и не стесняется показывать свои формы. Вот и на мастер-классе в Екатеринбурге перед своими учениками танцевала в коротком топе и легинсах.

- Люблю придумывать то, что тяжело иногда станцевать даже мне самой, - призналась Елена своим подписчикам после мастер-класса с непростой хореографией.

Видео с занятия Елены настолько впечатлило ее фанатов, особенно иностранцев, что они не скупятся на комплименты:

- Это просто идеально: можно смотреть вечно на этот шедевр, - пишут одни.

- Восхитительная девушка, все очень «вкусно», - хвалят девушку другие.

- Ты – лучшая танцовщица, которую я когда-либо видел, - обращаются к Елене третьи.

- Очень красиво и грациозно, ты потрясающая! Все шикарно! – восхищаются четвертые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703683" frameborder="0"></iframe> Cибирячка покорила иностранцев «вкусным» тверком.

ИСТОЧНИК KP.RU