Ребенок с ВИЧ взят под крыло: Надажда Болтенко обратилась в прокуратуру

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-17T10:48:16+03:00

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Надежда Болтенко разбирается в ситуации, возникшей в Исктиме, где были нарушены права приемного ребенка с диагнозом ВИЧ. По словам приемной матери, о диагнозе мальчика узнали посторонние люди, ребенка отказывались принять в школу и на ЛФК. Детский омбудсмен побывала в Искитиме, пообщалась с приемной матерью мальчика, посмотрела, в каких условиях живет семья. Также Надежда Болтенко обратилась к прокурору области с просьбой провести проверку по нарушению прав мальчика.

— Направлено обращение на имя прокурора Новосибирской области с просьбой провести проверку о нарушении прав несовершеннолетнего на охрану информации о состоянии его здоровья, обоснованности отказов в приеме в образовательную организацию, предоставлении медицинских услуг и принятии соответствующих мер прокурорского реагирования, — сообщает помощник омбудсмена.

Ситуация взята правозащитником под контроль. Болтенко обменялась с приемной мамой личными контактами. Позже планируется провести совещание с профильными ведомствами, чтобы решить, как еще можно помочь семье.

ИСТОЧНИК KP.RU