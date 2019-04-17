«Не для слабонервных»: под Новосибирском нашли горы останков мертвых животных

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-17T10:50:24+03:00

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Местные жители переживают, что талые воды разнесут трупный яд по ближайшим окрестностям.

— В районе села Марусино в Новосибрской области вдоль дороги образовалась свалка мусора. Сюда привозят снег, после таяния которого, остаются горы мусора. Теперь ко всему добавились еще останки животных, — поделился очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Он добавил, что рядом с этим местом находится ферма, но владелец отрицает свою причастность к мертвым животным. При этом на живых коровах, такие же бирки, как и на трупах.

— Сейчас весна и талые воды разносят трупный яд по окрестностям. Да и зрелище, мягко говоря, не для слабонервных, — отметил возмущенный сибиряк.

Дорога завалена черепами с рогами и костями животных. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU