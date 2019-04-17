Успейте обменять: банки предлагают новосибирцам избавиться от накопившейся мелочи
В Новосибирске пройдет акция, в которой можно бесплатно можно обменять накопившуюся мелочь на редкие 25-рублевые монеты.
— В 2018 году в Новосибирской области Банк России выпустил в оборот более 107 миллионов рублей монетами разного номинала. В кассы вернулось не более четверти этой суммы. В связи с этим банк объявил «Дни приема монеты», которые будут проходить в городе с 22 по 28 апреля, рассказали в пресс-службе Банка России.
Старую мелочь можно будет обменять на бумажные купюры в более чем ста офисах банков, а также на редкие 25- рублевые монеты, посвященные 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
-Выпускать монеты — дорогостоящий процесс. Зато у них долгий срок службы. К примеру, банкнота номиналом 50 рублей становится ветхой уже через год, а монеты могут служить более четверти века, — добавила заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.
Акция «День приема монеты» в Новосибирске проходит в третий раз. В прошлом году жители принесли более семи тонн мелочи.
ИСТОЧНИК KP.RU