Трагедия под Новосибирском: в сгоревшем доме погибла девочка

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-17T09:47:23+03:00

Из горящего дома удалось спастись родителям и двум детям – они сейчас в больнице

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Следователи разбираются в обстоятельствах смерти девочки погибшей в пожаре в частном доме под Новосибирском.

— Пожар случился 16 апреля в 21:45 вечера в селе 1-я Петропавловка Венгеровского района. Там на улице Комсомольская загорелся частный трехквартирный дом. В пожаре внутри обгорели все три квартиры, также обгорели наружные стены бани. Сгорели дровяник и деревянный гараж, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Полностью справиться с огнем пожарным удалось в 3:20 сегодняшнего утра.

— После тушения пожара в жилом доме нашли тело 9 -летней девочки. Кроме того, в пожаре пострадали родители погибшей и еще двое малолетних детей. Сейчас пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей, их жизни и здоровью ничего не угрожает, — добавили в СКР по Новосибирской области.

Следователем Чановского межрайонного отдела назначена уголовно-процессуальная проверка, а также пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Родители и еще двое детей находятся в больнице. Фото: СКР по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU