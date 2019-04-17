60 человек в минуту: на самой проходимой станции метро поставили новые металлоискатели

СЕГОДНЯ 08:48 2019-04-17T08:48:58+03:00

За сутки в среднем на станции метро «Карла Маркса» проходит 42158 пассажиров

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В Новосибирске пять новых металлоискателей установили на конечной станции Ленинской линии.

— Новые конструкции металлоискателей поставили в вестибюле №2 в метро на «Карла Маркса», где отмечен самый большой поток пассажиров, — рассказали в пресс-службе новосибирского метрополитена, отметив, что в первом квартале 2019 года пассажиропоток там составил 3794278 человек, а за сутки в среднем там проходит 42158 пассажиров.

Металлодетекторы SmartScan C18 сделаны в Московской области. Их пропускная способность составляет 60 человек в минуту, а средний срок службы — 10 лет.

В ведомстве добавили, что в этом году в метро планируют установить еще 10 новых металлодетекторов, а те, что ранее стояли на «Карла Маркса» поставят на станции «Речной вокзал».

На станции "Карла Маркса" самая высокая проходимость пассажиров. Фото: новосибирский метрополитен.

ИСТОЧНИК KP.RU