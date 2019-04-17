60 человек в минуту: на самой проходимой станции метро поставили новые металлоискатели
В Новосибирске пять новых металлоискателей установили на конечной станции Ленинской линии.
— Новые конструкции металлоискателей поставили в вестибюле №2 в метро на «Карла Маркса», где отмечен самый большой поток пассажиров, — рассказали в пресс-службе новосибирского метрополитена, отметив, что в первом квартале 2019 года пассажиропоток там составил 3794278 человек, а за сутки в среднем там проходит 42158 пассажиров.
Металлодетекторы SmartScan C18 сделаны в Московской области. Их пропускная способность составляет 60 человек в минуту, а средний срок службы — 10 лет.
В ведомстве добавили, что в этом году в метро планируют установить еще 10 новых металлодетекторов, а те, что ранее стояли на «Карла Маркса» поставят на станции «Речной вокзал».
На станции "Карла Маркса" самая высокая проходимость пассажиров. Фото: новосибирский метрополитен.
ИСТОЧНИК KP.RU