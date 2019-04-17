Штормовое предупреждение: на Новосибирск надвигается ураганный ветер со снегом
Новосибирские синоптики прогнозируют мокрый снег, гололед и сильный порывистый ветер. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в городе в четверг, 18 апреля.
— Завтра пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра будут достигать 17- 22 метров в секунду, с усилением до 25 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Новосибирцев предупреждают, что под действием осадков и ветра могут произойти обрывы линий электропередач, падение слабо-закрепленных конструкций и деревьев. Жителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Если вы оказались в опасной ситуации или стали свидетелем чрезвычайного происшествия — звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России — 101.
ИСТОЧНИК KP.RU