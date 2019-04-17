Штормовое предупреждение: на Новосибирск надвигается ураганный ветер со снегом

СЕГОДНЯ 08:02 2019-04-17T08:02:20+03:00

Завтра в город придет непогода с ветром и снегом. Фото: "КП" Архив

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Новосибирские синоптики прогнозируют мокрый снег, гололед и сильный порывистый ветер. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в городе в четверг, 18 апреля.

— Завтра пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра будут достигать 17- 22 метров в секунду, с усилением до 25 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Новосибирцев предупреждают, что под действием осадков и ветра могут произойти обрывы линий электропередач, падение слабо-закрепленных конструкций и деревьев. Жителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Если вы оказались в опасной ситуации или стали свидетелем чрезвычайного происшествия — звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России — 101.

ИСТОЧНИК KP.RU