Искали всю ночь: пропавшего на Родниках школьника нашли утром
Напомним, вчера днем Алексей ушел из дома в микрорайоне Родники и не вернулся. На его поиски вечером был объявлен сбор волонтеров.
— Около часа назад потерявшийся в Калининском районе школьник найден в результате проведенных поисков полиции и общественников. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время он будет передан своим родителям, — рассказали «КП» — Новосибирск» в областном МВД.
В полиции также добавили, что сотрудники по делам несовершеннолетних проведут с ним профилактическую беседу.
— Спасибо всем, кто эту ночь провел на поиске, делал репосты и распространял информацию в сети, — отметили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
ИСТОЧНИК KP.RU