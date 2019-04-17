Искали всю ночь: пропавшего на Родниках школьника нашли утром

СЕГОДНЯ 07:42 2019-04-17T07:42:11+03:00

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Напомним, вчера днем Алексей ушел из дома в микрорайоне Родники и не вернулся. На его поиски вечером был объявлен сбор волонтеров.

— Около часа назад потерявшийся в Калининском районе школьник найден в результате проведенных поисков полиции и общественников. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время он будет передан своим родителям, — рассказали «КП» — Новосибирск» в областном МВД.

В полиции также добавили, что сотрудники по делам несовершеннолетних проведут с ним профилактическую беседу.

— Спасибо всем, кто эту ночь провел на поиске, делал репосты и распространял информацию в сети, — отметили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU