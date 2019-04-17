Россельхозбанк снижает ставки по ипотеке

СЕГОДНЯ 07:35 2019-04-17T07:35:25+03:00

Снижение процентных ставок составило до 1 пп, в том числе по кредитам с первоначальным взносом менее 20%

Изменить размер текста: A A

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным программам. Минимальная ставка составляет от 10% годовых и действует на покупку квартир на первичном и вторичном рынках. Также снижена ставка по программе рефинансирования ипотечного кредита: теперь рефинансировать ипотеку можно по ставке от 10,15% годовых.

Занимая лидирующие позиции на рынке по объему выданных средств на приобретение жилья, особое внимание банк уделяет социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения, предоставляя наиболее выгодные условия молодым семьям и работникам бюджетной сферы, а также участвует в программе ипотечного кредитования с господдержкой семей с детьми.

- РСХБ постоянно совершенствует условия ипотечных программ, учитывает изменения рыночной конъюнктуры и последние тенденции. Мы уверены, что снижение ставок по ипотеке позволит большему числу жителей страны улучшить свои жилищные условия, отметила директор департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Узнать подробную информацию об условиях ипотечного кредитования, а также оформить заявку на кредит можно на сайте банка и в любом офисе Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

ИСТОЧНИК KP.RU