2019-04-17T07:17:27+03:00
Общество

Успели до родов: инспектор ГИБДД быстро довез по пробкам сибирячку со схватками в больницу

Мужчина торопился с женой в роддом, чем привлек внимание полицейских
Надежда ЯРКОВА
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Инспектор ГИБДД быстро довез женщину до роддома. Фото: МВД по Новосибирской области.Инспектор ГИБДД быстро довез женщину до роддома. Фото: МВД по Новосибирской области.
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В Новосибирске инспектор ГИБДД увидел резко перестраивающуюся на дороге машину — оказалось, водитель вез в роддом жену со схватками.

— Во вторник, 16 апреля старший лейтенант полиции Владислав Савченков, во время рейда по выявлению нарушителей ПДД, увидел «легковушку», которая резко перестраивалась из одной полосы в другую. При проверке документов выяснилось, что водителю нужно срочно доставить в родильный дом беременную жену, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Поскольку счет шел на минуты, Владислав Савченков предложил пересадить женщину в свой служебный автомобиль и срочно доставить в медучреждение.

— Магистрали были сильно загружены, но оперативный дежурный и экипажи ДПС помогли быстро пройти все оживленные перекрестки, что помогло оперативно доставить женщину в роддом, — добавил Владислав Савченков, отметив, что их маршрут из Кировского в Октябрьский район составил около 10 километров.

Убедившись, что роженицу передали в руки врачей, полицейский вернулся на свое рабочее место. По информации медиков, роды прошли успешно, у сибирячки родился мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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