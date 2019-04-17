2019-04-17T06:51:45+03:00
Происшествия

Объявили по громкой связи: из «Версаля» на Карла Маркса эвакуировали людей

Сегодня утром из торгового центра «Версаль» эвакуировали посетителей и работников
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня утром из ТЦ "Версаль" вывели людей. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Сегодня утром из ТЦ "Версаль" вывели людей. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Рано утром в среду, 17 апреля в торговый центр на площади Карла Маркса съехались пожарные расчеты и полиция: посетители эвакуированы.

— В ТЦ «Версаль» эвакуация, около 10 утра по громкой связи объявили, что торговый центр закрывается по техническим причинам. На место прибыли пожарные и полицейские, — сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

По словам очевидцев, в торговый центр поступила информация о минировании.

— На месте работает полиция, подробности эвакуации уточняются, — добавили в городском МВД.

На месте работает полиция. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

На месте работает полиция. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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