36 сотрудников ЭПМ-НовЭЗ принимают участие в чемпионате рабочих профессий - 2019

СЕГОДНЯ 06:29 2019-04-17T06:29:04+03:00

В течение недели участники мероприятия будут демонстрировать свои знания по теории и практике в шести номинациях

Изменить размер текста: A A

Своих представителей выставили цеха обжига, графитации, механической обработки, смесильно-прессовый цех, цех обеспечения производства и транспорта, управления главного механика и главного энергетика. Девять заводчан подали заявки на звание «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», по восемь - на звания «Лучший машинист крана» и «Лучший стропальщик», по четыре - на звания «Лучший электрогазосварщик» и «Лучший водитель погрузчика».

Почетный металлург ЭПМ-НовЭЗ Сергей Константинович Лихотников пожелал участникам успешного выступления и отметил:

- 26 апреля жюри объявит лучших по профессии. Победителей ждут денежные призы и поездка на межзаводской чемпионат в Новочеркасск.

В течение ряда лет чемпионаты рабочих профессий успешно проводятся на всех площадках Группы ЭПМ. Так, в прошлом году чемпионат рабочих профессий Группы ЭПМ проводился на базе Новосибирского электродного завода. В марте 2019 года внутризаводской чемпионат рабочих профессий был проведен на Челябинском электродном заводе. Финал чемпионата рабочих профессий - 2019 Группы ЭПМ состоится 22 - 23 мая на базе Новочеркасского электродного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU