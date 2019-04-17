Поиграли в моряков: дети на плоту застряли посредине гигантской лужи в Заельцовском районе
В Заельцовском районе двое мальчиков заплыли на середину огромной лужи в сквере, а приплыть обратно на берег сами не смогли.
— Вот так в очередной раз затопило детскую площадку в Тимирязевском сквере. Дети решили поиграть в моряков, но о способе возвращения на «сушу» не подумали, — рассказал приславший видео подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что мальчикам, оказавшимся далеко от берега, помог бесстрашный мужчина, не побоявшийся замочить ноги.
Многие новосибирцы, посмотрев видео, тут же вспомнили свое детство, проведенное в этом сквере, где детскую площадку скрывает под водой каждый год весной. Вот что они пишут об этом:
— Счастливое детство. Лучше, чем бы за компом сидели, — отмечает один.
— Палку-толкалку надо было с собой брать, — советует второй.
— Как здорово!!! Ностальгия,- добавляет третий.
— О, нас так тоже дядька сосед спасал в этом море. Было это 30 лет назад, — вспоминает четвертый.
— В прошлом году в этом «озере» и утки были, оно каждый год разливается. Там впадина большая. Детям на радость, — делится пятый.
Дети на плоту в сквере Заельцовском районе..
ИСТОЧНИК KP.RU