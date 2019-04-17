Поиграли в моряков: дети на плоту застряли посредине гигантской лужи в Заельцовском районе

СЕГОДНЯ 05:47 2019-04-17T05:47:29+03:00

В Тимирязевском сквере на месте детской площадки образовалась лужа размером с озеро

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В Заельцовском районе двое мальчиков заплыли на середину огромной лужи в сквере, а приплыть обратно на берег сами не смогли.

— Вот так в очередной раз затопило детскую площадку в Тимирязевском сквере. Дети решили поиграть в моряков, но о способе возвращения на «сушу» не подумали, — рассказал приславший видео подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что мальчикам, оказавшимся далеко от берега, помог бесстрашный мужчина, не побоявшийся замочить ноги.

Многие новосибирцы, посмотрев видео, тут же вспомнили свое детство, проведенное в этом сквере, где детскую площадку скрывает под водой каждый год весной. Вот что они пишут об этом:

— Счастливое детство. Лучше, чем бы за компом сидели, — отмечает один.

— Палку-толкалку надо было с собой брать, — советует второй.

— Как здорово!!! Ностальгия,- добавляет третий.

— О, нас так тоже дядька сосед спасал в этом море. Было это 30 лет назад, — вспоминает четвертый.

— В прошлом году в этом «озере» и утки были, оно каждый год разливается. Там впадина большая. Детям на радость, — делится пятый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703634" frameborder="0"></iframe> Дети на плоту в сквере Заельцовском районе..

ИСТОЧНИК KP.RU