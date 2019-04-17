2019-04-17T04:25:56+03:00
Общество

Спецборт МЧС: двухмесячного младенца с патологией из Новосибирска экстренно отправили на лечение в Москву

Новосибирские врачи обнаружили у ребенка сложную патологию трахеи
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Тяжелобольную девочку доставили в Москву спецбортом МЧС,Тяжелобольную девочку доставили в Москву спецбортом МЧС,Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Чтобы доставить ребенка в Москву, минздрав Новосибирской области арендовал спецборт МЧС.

— Двухмесячную девочку со сложной патологией трахеи отправили на лечение из Новосибирска в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей в Москву днем 16 апреля. Врачи областной клинической больницы провели несколько этапов исследований, после которых было принято решение о дальнейшем специализированном лечении девочки в столичной клинике, — рассказали в пресс-службе Правительства НСО.

За счет бюджетных средств Новосибирской области был оплачен спецборт МЧС, на котором мама с двухмесячной девочкой в сопровождении реанимационной бригады вылетела в Москву. По прибытии ребенка доставят в хирургическое торакальное отделение Национального медицинского исследовательского Центра Здоровья Детей.

В ведомстве отметили, что это уже не первый случай медицинской эвакуации ребенка в Москву спецбортом МЧС. Ранее в Детскую городскую клиническую больницу им. Филатова была транспортирована новорожденная девочка с врожденным пороком развития желудочно-кишечного тракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на день в Новосибирске: 17 апреля будет плюс 11 градусов и небольшой дождь
«Чудесный детеныш»: в зоопарке показали, как живет с бабушкой спасенный орангутан Матику
Срочные поиски: 10-летний мальчик пропал в Новосибирске
В центре Новосибирска угнали «Лексус»
«Нашел брат»: в Новосибирске отыскали мужчину, пропавшего на шесть дней
В Линево появятся новый завод и полсотни рабочих мест
Отвертка есть — сил не надо: новосибирец ограбил автомат с боксерской грушей
«Неделю лежал с температурой 38»: полугодовалый ребенок умер от гриппа в детской больнице
«А мама этой девочки согласилась?»: Ленину раскритиковали за фото обнаженной девочки в посте про конкурсы красоты
«Что за кошка»: сибирячка подразнила соцсети «мокрыми» танцами
Полезный гаджет: сибирские студенты изобрели летающего почтальона, скрестив самолет и дрон
«Релаксирует красотка»: видео с белочкой, полюбившей массаж, умилило соцсети
Пловцы-холодцы: новосибирские моржи за 30 минут переплыли ледяную Обь
Во всем виноват петушок: пенсионерка потеряла 9 литров крови, упав на дачную статуэтку
Рассмешила фанатов: Пелагея слишком эмоционально отреагировала на промах мужа
«Сюрприз» на кирпичах: неизвестные оставили новый «Хендай» без колес во дворе в центре города
Агрессора отправили в колонию: сибиряку вставили титановую пластину в голову после драки у клуба «Альпен Грот»
Легко отделался: экс-менеджер сети гипермаркетов «Лента» заплатит 4-миллионный штраф за мошенничество
Погода на день в Новосибирске: 16 апреля потеплеет до плюс 7 градусов
«Ниссан», «Хонда» и «шестерка» - за сутки в Новосибирске зафиксировано пять автоугонов
«Люди плачут на улице» - французский художник, живущий в Новосибирске, рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери
«История рушится на наших глазах!!!» - новосибирцы скорбят о полыхающем в огне соборе Парижской Богоматери