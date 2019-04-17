Спецборт МЧС: двухмесячного младенца с патологией из Новосибирска экстренно отправили на лечение в Москву

СЕГОДНЯ 04:25 2019-04-17T04:25:56+03:00

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Чтобы доставить ребенка в Москву, минздрав Новосибирской области арендовал спецборт МЧС.

— Двухмесячную девочку со сложной патологией трахеи отправили на лечение из Новосибирска в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей в Москву днем 16 апреля. Врачи областной клинической больницы провели несколько этапов исследований, после которых было принято решение о дальнейшем специализированном лечении девочки в столичной клинике, — рассказали в пресс-службе Правительства НСО.

За счет бюджетных средств Новосибирской области был оплачен спецборт МЧС, на котором мама с двухмесячной девочкой в сопровождении реанимационной бригады вылетела в Москву. По прибытии ребенка доставят в хирургическое торакальное отделение Национального медицинского исследовательского Центра Здоровья Детей.

В ведомстве отметили, что это уже не первый случай медицинской эвакуации ребенка в Москву спецбортом МЧС. Ранее в Детскую городскую клиническую больницу им. Филатова была транспортирована новорожденная девочка с врожденным пороком развития желудочно-кишечного тракта.

ИСТОЧНИК KP.RU