Погода на день в Новосибирске: 17 апреля будет плюс 11 градусов и небольшой дождь

СЕГОДНЯ 03:38 2019-04-17T03:38:25+03:00

Сегодня в городе будет тепло, но возможен небольшой дождь. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет тепло, воздух прогреется до плюс 11 градусов, возможны осадки — небольшой дождь, по области — мокрый снег.

— В среду, 17 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, в конце дня местами небольшой дождь. Температура днем составит плюс 9-11 градусов, к ночи похолодает до минус 1-3 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 9-14 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, ночью без осадков, по северо-западу местами небольшой мокрый снег, днем в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Дневная температура будет в пределах плюс 8-13 градусов, ночная около минус 4 — плюс 1 градусов, при прояснениях до минус 9 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой дождь с температурой днем до плюс 8 градусов и до минус 1 градусов ночью. Однако уже завтра в город придет кратковременное, но резкое похолодание до минус 4 градусов днем, ожидается небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU