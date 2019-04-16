2019-04-16T20:43:26+03:00
Общество

Срочные поиски: 10-летний мальчик пропал в Новосибирске

Волонтеры организовали ночную разведку
Екатерина КОМЯКОВА
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Антропов Алексей, 10 лет.Антропов Алексей, 10 лет.
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Антропову Алексею 10 лет, он ушел из дома 16 апреля, до сих пор не вернулся. Ребенок живет в микрорайоне Родники в Новосибирске.

— Приметы мальчика: рост 160 сантиметров, телосложение полное, глаза серые, волосы светло-русые. Был одет в черную курную куртку с капюшоном, светло-коричневые штаны, белые кроссовки с красными полосами, черную вязаную шапку, — дает ориентировку группа волонтеров «Лиза Алерт».

Сейчас добровольцы собираются на Родниках для поисков ребенка. Объявлен сбор волонтеров по адресу Тюленина, 3. Контактное лицо по поискам — Мария, ее телефон: 8-913-952-51-97.

Обращаем внимание, репост этого сообщения может помочь быстрее найти мальчика.

Если вы видели Алексея в городе или знаете, где он может находиться, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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