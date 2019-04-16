2019-04-16T19:49:21+03:00
Происшествия

В центре Новосибирска угнали «Лексус»

Иномарка была припаркована на улице Семьи Шамшиных
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В центре города неизвестные угнали дорогую иномарку.В центре города неизвестные угнали дорогую иномарку.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Неизвестные угнали Lexus GX 460. При этом машина исчезла в разгар рабочего дня, а припаркована была в центре города – недалеко от Центрального рынка.

- В период времени с 15.00 до 16.40 16 апреля от дома на Семьи Шамшиных, 83 совершен угон автомобиля Lexus GX 460 былого цвета, 2014 года выпуска, - сообщили Радио «Комсомольская правда» в областном управлении МВД.

Государственный номер автомобиля: Т618ВС. Числится за 138 регионом – это Иркутская область.

В этот же день пропажу автомобиля заметили владелец зеленой «Волги» 1978 года выпуска (Т378ТС), красной Suzuki SX4 (Е986АМ), белой «шестерки» (У275АУ) и ее желто-оранжевой «сестры» - ВАЗ 2106 1980 года выпуска (Т772ЕТ).

«Волгу» угнали от дома – Ельцовская, 26, «Сузуки» находилась на Горской, 58, «Жигули» на Невельского, 23 и Колхидской, 6.

В случае обнаружения или имеющейся информации о месте нахождения автомобиля, полиция просит обращаться по телефону 102 или WhatsApp: 7-999-304-99-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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