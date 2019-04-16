«Нашел брат»: в Новосибирске отыскали мужчину, пропавшего на шесть дней

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-16T15:17:49+03:00

С Сергеем все в порядке и он уже дома. Фото: «Маяк».

Поисковики говорят, что с сибиряком все в порядке

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Шесть дней полиция, родные и волонтеры пытались отыскать пропавшего новосибирца – 38-летнего Сергея П. Мужчина в пять утра 10 апреля ушел из дома на улице Бронной в Кировском районе и пропал.

- Рост - 172 сантиметра, худощавого телосложения, сутулится. Темные волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза, - перечисляли приметы поисковики. - Он был одет в тёмно-синий пуховик чуть ниже пояса, светло-голубые джинсы, чёрную вязаную шапку, на ногах у него были чёрные ботинки.

Несколько дней поиски не давали никаких результатов, но во вторник, 16 апреля, пришла хорошая новость: Сергей нашелся.

- Его отыскал брат: он же позвонил нам и сказал, что с мужчиной все в порядке, - пояснили в поисково-спасательном отряде «Маяк». – Где он находился все это время, пока неясно.

А волонтеры напоминают: если ваши близкие пропали, то обязательно подавайте заявление в полицию и звоните в поисковый отряд «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU