2019-04-16T14:42:06+03:00
Общество

В Линево появятся новый завод и полсотни рабочих мест

Совет по инвестициям под председательством Андрея Травникова одобрил строительство нового предприятия, которое составит конкуренцию зарубежным компаниям
Ева ЛЮТОВА
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Совет по инвестициям под председательством Андрея Травникова одобрил строительство нового завода.Совет по инвестициям под председательством Андрея Травникова одобрил строительство нового завода.
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В Линево появится новый завод, который будет производит метилцеллюлозу — это базовый продукт для приготовления сухих строительных смесей, рынок которых в ближайшие годы будет только расти. Проект одобрил Андрей Травников, также губернатор поручил решить вопрос предоставления необходимой инфраструктуры под строительство нового объекта.

— Завод будет выпускать метилцеллюлозу различной вязкости, а также каустическую соду, — сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области. — Эти продукты имеют широкое применение в строительстве, текстильной промышленности, полиграфии и в быту.

По качеству продукция будет соответствовать мировым аналогам, а по стоимости будет на 12-70% ниже зарубежной. Таким образом продукция полностью заменит импортную. В пресс-службе правительства подчеркивают, что завод будет соответствовать всем экологическим стандартам безопасности, а еще открытие предприятия обеспечит рабочими местами около полусотни человек.

— Инвестиционная фаза проекта — 8 месяцев. Общая сумма инвестиций составляет 129,18 млн рублей, из которых 21,58 млн — собственные средства ООО «Квант Эфиры Целлюлозы» (инициатор проекта и резидент Академпарка), 107,6 млн рублей — кредитные средства, — добавляют в Правительстве региона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Объем инвестиций в основной капитал в Новосибирской области в 2018 году достиг 196 млрд рублей, что стало историческим максимумом по привлечению инвестиций в регион. В этом году правительство планирует увеличить этот показатель еще на 8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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