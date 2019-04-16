Отвертка есть — сил не надо: новосибирец ограбил автомат с боксерской грушей

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-16T13:22:09+03:00

Парень взломал автомат и забрал из него деньги. Фото: Виктория МИНАЕВА

19- летний новосибирец забрал деньги из уличного силомера и потратил на свои нужды

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В Новосибирске задержан грабитель, который еще 27 января взломал развлекательный аппарат для измерения силы удара «Rocky Boxer» возле торгового центра на проспекте Маркса.

— Парень решил проверить на прочность не саму грушу, а купюроприемник, применив ручной инструмент — отвертку, — рассказали «КП» — Новосибирск» в областном ГУ МВД. — Аппарат поддался натеску силача и был вынужден отдать грабителю все накопленные средства в размере 2580 рублей. До задержания полицией злоумышленник успел потратить деньги на собственные нужды.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о не выезде. Ему грозит уголовная ответственность по статье — кража. По закону ему грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU