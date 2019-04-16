Отвертка есть — сил не надо: новосибирец ограбил автомат с боксерской грушей
В Новосибирске задержан грабитель, который еще 27 января взломал развлекательный аппарат для измерения силы удара «Rocky Boxer» возле торгового центра на проспекте Маркса.
— Парень решил проверить на прочность не саму грушу, а купюроприемник, применив ручной инструмент — отвертку, — рассказали «КП» — Новосибирск» в областном ГУ МВД. — Аппарат поддался натеску силача и был вынужден отдать грабителю все накопленные средства в размере 2580 рублей. До задержания полицией злоумышленник успел потратить деньги на собственные нужды.
Сейчас молодой человек находится под подпиской о не выезде. Ему грозит уголовная ответственность по статье — кража. По закону ему грозит до пяти лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU