«А мама этой девочки согласилась?»: Ленину раскритиковали за фото обнаженной девочки в посте про конкурсы красоты

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-16T12:13:08+03:00

Писательница сравнила конкурсы красоты с выставкой собак и подобрала спорное фото к этой теме

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Писательница и светская львица из Новосибирска Лена Ленина вызвала возмущение в соцсетях своим постом о конкурсах красоты. Подписчиков смутил не текст, а фото. На нем оказалась раздетая школьница.

— Избрали очередную Мисс России. Поздравляю вас с тем, что и сегодня, в период провозглашенного равенства между полами, женщина до сих пор, как собака, оценивается по экстерьерам параметрам. Моя Леопольда не участвует в собачьих конкурсах, потому что в ней для меня не длина ушей важна, я ее люблю за другое, — написала на своей странице в «Инстаграме» Лена Ленина.

При этом светская львица отметила, что новоиспеченная Мисс Россия не самая красивая женщина страны, а занижать достоинства женщины, по ее мнению, до каких-то параметров — это оскорбление.

— Про ум молодых девочек вам и так все ясно, но зачем же их унижать и заставлять соревноваться в длине органов? На потребу парочке состоятельных женатых любителей молодого мясца, наверняка, финансирующих некоторые из конкурсов «красоты»?! Страсть лысых толстопузых старперов к свеженьким красоткам юридически не назовешь педофилией, но прекраснее от этого их низменные порывы не становятся, — отмечает в своем посте Ленина.

Пользователи соцсетей при этом бурно отреагировали на фото обнаженного ребенка на странице светской львицы, считая его неуместным. Вот что пишут возмущенные комментаторы об этом:

— Пост хороший, а вот фото... Взгляд девочки: «За что?». Стыд, страх, беспомощность перед взрослыми. Фото совсем не по теме, — пишут комментаторы.

— Это к чему? Ребенок? Зачем?

— Куда вы катитесь! Ужас!

— А Мама этой девочки согласилась на фото? — спрашивают светскую львицу комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU