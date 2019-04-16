«Что за кошка»: сибирячка подразнила соцсети «мокрыми» танцами

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-16T12:12:44+03:00

Ролик, где Елена Костина танцует в воде, набирает популярность в «Инстаграме»

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Танцовщица Елена Костина в прошлом году вышла замуж и переехала из Новосибирска в Москву, и теперь покоряет столицу откровенными видео в своем «Инстанраме». Свой новый ролик Елена записала, танцуя в одном купальнике в воде.

- Люблю водичку, но не люблю ощущение «мокрости», - написала девушка в комментариях к видео в своем «Инстаграме».

Пользователи соцсетей ролик девушки оценили: видео уже набрало более 2 тысяч просмотров и десятки восторженных комментариев:

- Огонь, огнище в воде, - восхищаются одни.

- И как после такого заснешь, - шутят вторые.

- Вода это одна из твоих стихий по энергиям! Шикарно, крошка, - не скупятся на комплименты в адрес новосибирской танцовщицы третьи.

- Что за кошка! Превосходное достижение, это очень профессионально, - хвалят девушку четвертые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703481" frameborder="0"></iframe> Сибирячка подразнила соцсети «мокрыми» танцами.

ИСТОЧНИК KP.RU