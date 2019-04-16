«Что за кошка»: сибирячка подразнила соцсети «мокрыми» танцами
Танцовщица Елена Костина в прошлом году вышла замуж и переехала из Новосибирска в Москву, и теперь покоряет столицу откровенными видео в своем «Инстанраме». Свой новый ролик Елена записала, танцуя в одном купальнике в воде.
- Люблю водичку, но не люблю ощущение «мокрости», - написала девушка в комментариях к видео в своем «Инстаграме».
Пользователи соцсетей ролик девушки оценили: видео уже набрало более 2 тысяч просмотров и десятки восторженных комментариев:
- Огонь, огнище в воде, - восхищаются одни.
- И как после такого заснешь, - шутят вторые.
- Вода это одна из твоих стихий по энергиям! Шикарно, крошка, - не скупятся на комплименты в адрес новосибирской танцовщицы третьи.
- Что за кошка! Превосходное достижение, это очень профессионально, - хвалят девушку четвертые.
Сибирячка подразнила соцсети «мокрыми» танцами.
ИСТОЧНИК KP.RU