Полезный гаджет: сибирские студенты изобрели летающего почтальона, скрестив самолет и дрон

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-16T11:48:23+03:00

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В новосибирском вузе придумали дрон-гибрид для доставки грузов на большие расстояния.

— Студенты создали новый летательный аппарат, который совмещает в себе возможности привычного квадрокоптера и самолета. Он взлетает, вертикально, как дрон, а после набора высоты переходит в режим самолета, — описали новый летательный аппарат в пресс-службе НГТУ.

Для крылокоптера была рассчитана новая аэродинамическая схема с пятью винтами, один из которых толкает летательный аппарат вперед. Все они работают от одного аккумулятора. Такой аппарат сможет поднимать груз в 2,5 килограммов и перевозить его со скоростью 70 км/ч на расстояние более 70 километров. Для сравнения, современные грузовые мультикоптеры с такой же взлетной массой перевозят аналогичные грузы на расстояния не более 15 километров.

Испытания нового крылокоптера пройдут летом 2019 года.

Аппарат сможет летать на расстояния до 70 километров. Фото: К. Тумаева.

ИСТОЧНИК KP.RU