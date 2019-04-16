Полезный гаджет: сибирские студенты изобрели летающего почтальона, скрестив самолет и дрон
В новосибирском вузе придумали дрон-гибрид для доставки грузов на большие расстояния.
— Студенты создали новый летательный аппарат, который совмещает в себе возможности привычного квадрокоптера и самолета. Он взлетает, вертикально, как дрон, а после набора высоты переходит в режим самолета, — описали новый летательный аппарат в пресс-службе НГТУ.
Для крылокоптера была рассчитана новая аэродинамическая схема с пятью винтами, один из которых толкает летательный аппарат вперед. Все они работают от одного аккумулятора. Такой аппарат сможет поднимать груз в 2,5 килограммов и перевозить его со скоростью 70 км/ч на расстояние более 70 километров. Для сравнения, современные грузовые мультикоптеры с такой же взлетной массой перевозят аналогичные грузы на расстояния не более 15 километров.
Испытания нового крылокоптера пройдут летом 2019 года.
Аппарат сможет летать на расстояния до 70 километров. Фото: К. Тумаева.
ИСТОЧНИК KP.RU