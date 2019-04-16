«Релаксирует красотка»: видео с белочкой, полюбившей массаж, умилило соцсети
Белочка Соня – настоящая звезда «Инстаграма»: на страничке, которую ведет ее хозяйка Елена Ермакова, более 6,8 тысяч подписчиков и сотни лайков и комментариев. Сибирячка с удовольствием рассказывает историю, как пушистый питомец появился у нее: однокурсница Елены написала объявление, что бельчонок выпал из гнезда, и женщина забрала животное к себе. А теперь Елена радует подписчиков забавными видео с Соней, и в новом ролике главной героиней снова стала белка. У сибирячки получилось заснять, как Соне дома делают массаж.
- Сонька начала линять и поэтому ей особенно нравится, когда я глажу. Но сначала нужно дождаться, когда она набегается и будет готова спокойно лежать: утренние пробежки в колесе никто не отменял, - поделилась Елена.
Пользователи соцсетей от видео с Соней в восторге:
- Нежнятинка! Релаксирует красотка, - пишут одни.
- Вот это да! Уровень мимишности зашкаливает! Обожаю эту Соню! Зацеловала бы, - признаются вторые.
- Всё-таки белки очень умные животные! Это я выводы сделала после года подписки на Соню, - уверены третьи.
- Милашка! Как всегда на высоте, истинная леди, - считают четвертые.
Видео с белочкой, полюбившей массаж, умилило соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU