«Релаксирует красотка»: видео с белочкой, полюбившей массаж, умилило соцсети

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-16T10:57:22+03:00

Ролик за считанные часы набрал почти 6 тысяч просмотров

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Белочка Соня – настоящая звезда «Инстаграма»: на страничке, которую ведет ее хозяйка Елена Ермакова, более 6,8 тысяч подписчиков и сотни лайков и комментариев. Сибирячка с удовольствием рассказывает историю, как пушистый питомец появился у нее: однокурсница Елены написала объявление, что бельчонок выпал из гнезда, и женщина забрала животное к себе. А теперь Елена радует подписчиков забавными видео с Соней, и в новом ролике главной героиней снова стала белка. У сибирячки получилось заснять, как Соне дома делают массаж.

- Сонька начала линять и поэтому ей особенно нравится, когда я глажу. Но сначала нужно дождаться, когда она набегается и будет готова спокойно лежать: утренние пробежки в колесе никто не отменял, - поделилась Елена.

Пользователи соцсетей от видео с Соней в восторге:

- Нежнятинка! Релаксирует красотка, - пишут одни.

- Вот это да! Уровень мимишности зашкаливает! Обожаю эту Соню! Зацеловала бы, - признаются вторые.

- Всё-таки белки очень умные животные! Это я выводы сделала после года подписки на Соню, - уверены третьи.

- Милашка! Как всегда на высоте, истинная леди, - считают четвертые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703455" frameborder="0"></iframe> Видео с белочкой, полюбившей массаж, умилило соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU