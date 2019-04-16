Во всем виноват петушок: пенсионерка потеряла 9 литров крови, упав на дачную статуэтку

СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-16T08:22:55+03:00

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В Новосибирске врачи городской клинической больницы № 25 спасли женщину, перелив ей 9 литров крови, которые она потеряла, упав на статуэтку.

— Инцидент случился ночью 31 марта. В больницу на «скорой помощи» привезли пенсионерку Нину Рогову в тяжелом состоянии шока, ко всему, у женщины было нарушено сознание. При этом никаких видимых ран или следов ушибов мягких тканей у женщины не было. И только благодаря работе сотрудников отделения реанимации, эндоскопистов, анестезиолога, хирурга удалось локализовать и выявить источник кровотечения, — рассказали в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Как удалось выяснить врачам, женщина неудачно упала на статуэтку петуха. В результате падения она получила ушиб мягких тканей полости рта, повредив одну из крупных ветвей наружной сонной артерии, при этом потеряв 9 литров крови. Когда это случилось, женщина была дома вместе со своим мужем-инвалидом, перенесшим инсульт и не способным передвигаться самостоятельно. Скорую помощь ей вызвал сосед по лестничной площадке, который услышал крики мужа. Прибывшая бригада реаниматологов нашла женщину без сознания в большой луже крови, но перед этим она смогла сама открыть засов входной двери медикам.

— Пенсионерка была доставлена в приемное отделение хирургии в тяжелом состоянии. Для полной остановки кровотечения потребовалась помощь сосудистого хирурга, сделавшего перевязку наружной сонной артерии. Благодаря быстрой работе дежурной бригады пациентку удалось стабилизировать и в конечном итоге вернуть к жизни, — отметили в ведомстве.

По словам врачей, несмотря на обильную кровопотерю, женщина очень быстро восстановилась.

— Я безмерно благодарна врачам городской клинической больницы №25 за то, что мы с мужем снова вместе! Для меня теперь 1 апреля — мой второй день рождения! — добавила спасенная Нина Тимофеевна.

ИСТОЧНИК KP.RU