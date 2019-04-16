«Сюрприз» на кирпичах: неизвестные оставили новый «Хендай» без колес во дворе в центре города
Вторую часть колес воры, по всей видимости, снять не успели
Новый "Хендай" остался без пары колес, зато на кирпичиках.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Центральном районе хозяина нового Hyundai Tucson с утра ждет неприятная неожиданность: его машину оставили без пары колес, заменив их кирпичами.
— На улице Ломоносова во дворе дома №68, вот такой неприятный сюрприз ждет владельца кроссовера Hyundai Tucson, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По фото видно, что левая сторона иномарки осталась без колес, зато на заботливо подставленных кирпичах, которые подставили воры.
— Вторую сторону не тронули, видимо спугнули, — предположил поделившийся фото очевидец.
ИСТОЧНИК KP.RU