«Сюрприз» на кирпичах: неизвестные оставили новый «Хендай» без колес во дворе в центре города

СЕГОДНЯ 05:57 2019-04-16T05:57:51+03:00

Новый "Хендай" остался без пары колес, зато на кирпичиках. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Вторую часть колес воры, по всей видимости, снять не успели

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В Центральном районе хозяина нового Hyundai Tucson с утра ждет неприятная неожиданность: его машину оставили без пары колес, заменив их кирпичами.

— На улице Ломоносова во дворе дома №68, вот такой неприятный сюрприз ждет владельца кроссовера Hyundai Tucson, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По фото видно, что левая сторона иномарки осталась без колес, зато на заботливо подставленных кирпичах, которые подставили воры.

— Вторую сторону не тронули, видимо спугнули, — предположил поделившийся фото очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU